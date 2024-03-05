47 окрема механізована бригада "Маґура" показала бойову роботу армійської авіації ЗСУ на Авдіївському напрямку.

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У бригаді назвали ці кадри унікальними.

За описом військових, на відео армійська авіація підтримує піхоту та "навалює" по окупантах на Авдіївському напрямку.

Рота ударних безпілотних авіакомплексів зафільмувала, як два українські гелікоптери запускають ракети, розвертаються та летять у протилежний бік.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня речник Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року збудовані лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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