47 отдельная механизированная бригада "Магура" показала боевую работу армейской авиации ВСУ на Авдеевском направлении.

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В бригаде назвали эти кадры уникальными.

По описанию военных, на видео армейская авиация поддерживает пехоту и "наваливает" по оккупантам на Авдеевском направлении.

Рота ударных беспилотных авиакомплексов сняла, как два украинских вертолета запускают ракеты, разворачиваются и летят в противоположную сторону.

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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