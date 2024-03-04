Українські пілоти уразили керованою авіабомбою об'єкт російських загарбників на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки!" – написав він.

Командувач подякував пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Також на відео показано і саму бомбу, якою було завдано удар, на ній було написано: "За дітей Одеси. З ненавистю. Без поваги".

У ніч на суботу другого березня російські загарбники завдали удару дронами-камікадзе типу Shahed по Одесі. Через це загинуло 12 людей, серед них – п'ятеро дітей.

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