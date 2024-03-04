Украинские пилоты поразили управляемой авиабомбой объект российских захватчиков на временно оккупированной части Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки!", – написал он.

Командующий поблагодарил пилотов Воздушных сил за успешную боевую работу.

Также на видео показана и сама бомба, которой был нанесен удар, на ней было написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".

В ночь на субботу второго марта российские захватчики нанесли удар дронами-камикадзе типа Shahed по Одессе. Из-за этого погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.

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