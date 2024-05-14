Розвідники на Харківщині знищили низку одиниць російської бронетехніки та дорогий комплекс ведення розвідки "Муром-М". Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема розвідники також знищили зенітний ракетний комплекс "Стрела-10м", гармату Д-30 та ворожі засоби зв’язку.

"У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів FPV-дронів ГУР МО України", – додали розвідники.

ДОВІДКА.

"Муром-М" — пристрій для далекого візуального спостереження. Він автономно виглядає живу силу та техніку."Муром-М" оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км.