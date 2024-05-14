ГУР знищило ворожий комплекс відеоспостереження та ЗРК на Харківщині – відео
Розвідники на Харківщині знищили низку одиниць російської бронетехніки та дорогий комплекс ведення розвідки "Муром-М". Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.
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Зокрема розвідники також знищили зенітний ракетний комплекс "Стрела-10м", гармату Д-30 та ворожі засоби зв’язку.
"У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів FPV-дронів ГУР МО України", – додали розвідники.
ДОВІДКА."Муром-М" — пристрій для далекого візуального спостереження. Він автономно виглядає живу силу та техніку.
"Муром-М" оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км.
- У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії.
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