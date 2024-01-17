Главное управление разведки сообщило, что представители движения сопротивления на территории России в очередной раз подожгли несколько релейных шкафов.

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"Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", – пишет военная разведка.

События на видео произошли в районах Саратова, Ярославля и Дзержинска Нижегородской области, пишет ГУР.

По данным ведомства, в результате поджогов движение на указанных железнодорожных участках центральной части РФ было парализовано.

Карта: Google

30 ноября украинская военная разведка сообщила, что вместе с движением сопротивления подожгла два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой, в результате чего там парализовало движение поездов.

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