Головне управління розвідки повідомило, що представники руху опору на території Росії вкотре підпалили декілька релейних шаф.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", – пише військова розвідка.

Події на відео сталися у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижегородської області, пише ГУР.

За даними відомства, унаслідок підпалів рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини РФ було паралізовано.

Карта: Google

30 листопада українська військова розвідка повідомила, що разом з рухом опору підпалила дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою, унаслідок чого там паралізувало рух поїздів.

Читайте також: Поліція: На Київщині юнаки палили релейні шафи на замовлення аноніма з Telegram – фото