ГУРовец в одиночку сдержал штурм россиян, но оккупанты выпустили ядовитый газ – видео
Боец спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "Братство" самостоятельно сдержал российский штурм на Купянском направлении. В ответ оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны, сообщило ГУР.
Противник численно преобладал в пять раз.
В ответ на эффективное сопротивление украинского воина россияне применили против военного ядовитый газ. После этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.
Боец "Братства" получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания.
Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным, поэтому бойца эвакуировали.
Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.
Позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее.
- По состоянию на начало июля 2025 года к ведению боевых действий против Украины Россия привлекла 700 000 военных. По сравнению с маем группировка увеличилась на 60 000 человек, с ноябрем 2024-го – на 120 000.
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