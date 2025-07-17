Боец спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "Братство" самостоятельно сдержал российский штурм на Купянском направлении. В ответ оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны, сообщило ГУР.

Противник численно преобладал в пять раз.

В ответ на эффективное сопротивление украинского воина россияне применили против военного ядовитый газ. После этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.

Боец "Братства" получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания.

Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным, поэтому бойца эвакуировали.

Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.

Позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее.