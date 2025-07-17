ГУРівець самотужки стримав російський штурм, але окупанти випустили отруйний газ – відео
Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Братство" самотужки стримав російський штурм на Куп’янському напрямку. У відповідь окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни, повідомило ГУР.
Противник чисельно переважав упʼятеро.
У відповідь на ефективний опір українського воїна росіяни застосували проти військового отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.
Боєць "Братства" зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості.
Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим, тому бійця евакуювали.
Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.
Позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї.
- Станом на початок липня 2025 року до ведення бойових дій проти України Росія залучила 700 000 військових. Проти травня угруповання збільшилось на 60 000 осіб, а листопада 2024-го – на 120 000.
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