Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Братство" самотужки стримав російський штурм на Куп’янському напрямку. У відповідь окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни, повідомило ГУР.

Противник чисельно переважав упʼятеро.

У відповідь на ефективний опір українського воїна росіяни застосували проти військового отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Боєць "Братства" зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості.

Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим, тому бійця евакуювали.

Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.

Позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї.