Президент Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" в формировании новых бригад "Гвардии наступления". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что в течение дня получал доклады военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления".

"Результаты хорошие", – сказал Зеленский.

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Также президент поблагодарил военных, которые защищают украинскую землю на востоке и уничтожают оккупантов.

Он отметил бойцов 15-го полка Нацгвардии, которые защищают Луганскую область и "не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении".

В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно, как отметил Зеленский, действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые "каждый день и каждую ночь сдерживают атаки врага". В этом районе происходит почти половина всех атак армии РФ на этом направлении, но украинские воины стоят крепко, сказал Зеленский.

Также за прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожающих врага на юге от Бахмута.

По данным Генштаба, россияне продолжают пытаться наступать на пяти направлениях и увеличивают численность личного состава на востоке.

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Оксана Житнюк

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