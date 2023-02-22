UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Гвардия наступления". Зеленский доволен результатами формирования новых бригад видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 23:06
Видео: Офис президента
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

Президент Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" в формировании новых бригад "Гвардии наступления". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что в течение дня получал доклады военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления".

"Результаты хорошие", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Гвардия наступления". Средний возраст добровольцев – 33 года, записалось уже 600 девушек

Также президент поблагодарил военных, которые защищают украинскую землю на востоке и уничтожают оккупантов.

Он отметил бойцов 15-го полка Нацгвардии, которые защищают Луганскую область и "не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении".

В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно, как отметил Зеленский, действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые "каждый день и каждую ночь сдерживают атаки врага". В этом районе происходит почти половина всех атак армии РФ на этом направлении, но украинские воины стоят крепко, сказал Зеленский.

Также за прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожающих врага на юге от Бахмута.

Читайте также: Генерал Наев: Против Украины воюют более 350 000 россиян. ВСУ готовят силы для наступления

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война гвардия наступления
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 