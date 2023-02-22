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Генерал Наев: Против Украины воюют более 350 000 россиян. ВСУ готовят силы для наступления

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 10:41
Генерал Наев: Против Украины воюют более 350 000 россиян. ВСУ готовят силы для наступления - Фото
Сергей Наев (Фото: пресс-служба ООС)

В войне России против Украины задействовано более 350 000 оккупантов, украинские военные готовят свое наступление. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины готовят соответствующие силы для своего наступления, однако его сроки являются тайной.

Он отметил, что количество войск и техники у россиян имеют значение, однако качество пересилит количество. 

"Именно поэтому нам необходимо западное вооружение, которое по своим показателям значительно лучше советских образцов, которыми оснащена российская армия. Еще раз повторяю, что качество всегда превышает количество", — сказал Наев.

Генерал заявил, что количество врага, задействованного на территории Украины и вокруг нее, составляет немногим более 350 000 человек. 

Насчет годовщины полномасштабного вторжения военачальник допустил возможность ракетных ударов РФ, а также продолжение наступательных действий на Донбассе. 

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Дмитро Гриниченко
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армия России Сергей Наев война наступление
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