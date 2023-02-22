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Россияне увеличивают численность личного состава на востоке и пытались перебросить ДРГ

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 19:00
Россияне увеличивают численность личного состава на востоке и пытались перебросить ДРГ - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

В течение суток украинские силы пресекли несколько попыток россиян перебросить диверсионно-разведывательные группы и отбили штурмы армии РФ на нескольких направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб сообщает, что РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, а также увеличивает численность личного состава.

Одна ДРГ была обнаружена в районе Бологовки Купянского района Харьковской области.

"В результате огневого влияния подразделений Сил обороны противник отошел на территорию РФ", – сообщает Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне предприняли несколько безуспешных наступательных действий. На єтом направлении пыталась проникнуть еще одна ДРГ россиян – в районе Фиголовки.

Генштаб сообщает, что россияне продолжают атаковать позиции ВСУ на Бахмутском направлении и ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а ракетчики и артиллеристы ВСУ за сутки ударили по двум районам сосредоточения живой силы противника.

  • Сегодня утром россияне снова ударили по Харькову и области. По предварительным данным, удары были нанесены ракетами ЗРК С-300. Двое мужчин 46 и 57 лет получили ранения.

Читайте также: Оккупанты передают отобранные у украинцев паспорта членам диверсионных групп – ЦНС

Оксана Житнюк
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