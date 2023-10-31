Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон. Последствия ракетного удара РФ по автобазе в городе – видео видео

31.10.2023, 15:30
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Российские захватчики 31 октября ударили ракетой по автобазе в Херсоне, из-за этого есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

От атаки пострадали два работника: 34-летний водитель получил ранение ног, у дворника 58 лет травмирована голова, пострадавшие находятся в больнице, пишет чиновник.

Из-за ракетного удара были "полностью уничтожены" складские помещения и повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств, отметил он.

Ранее сегодня российские оккупанты также обстреляли Днепровский район Херсона, написал Прокудин.

Захватчики попали в гражданский автомобиль, после ликвидации пожара в салоне обнаружили тело владельца, сообщил глава ОВА.

  • 28 октября в результате массированных ударов оккупантов по Херсонской области получили ранения пятеро гражданских.
  • 29 октября захватчики обстреляли из артиллерии Новоберислав Херсонской области: ранен местный житель, он скончался в больнице.
  • 30 октября оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, из-за этого были раненые.
Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХерсонракетная атака

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 