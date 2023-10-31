Российские захватчики 31 октября ударили ракетой по автобазе в Херсоне, из-за этого есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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От атаки пострадали два работника: 34-летний водитель получил ранение ног, у дворника 58 лет травмирована голова, пострадавшие находятся в больнице, пишет чиновник.

Из-за ракетного удара были "полностью уничтожены" складские помещения и повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств, отметил он.

Ранее сегодня российские оккупанты также обстреляли Днепровский район Херсона, написал Прокудин.

Захватчики попали в гражданский автомобиль, после ликвидации пожара в салоне обнаружили тело владельца, сообщил глава ОВА.

28 октября в результате массированных ударов оккупантов по Херсонской области получили ранения пятеро гражданских.

29 октября захватчики обстреляли из артиллерии Новоберислав Херсонской области: ранен местный житель, он скончался в больнице.

30 октября оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, из-за этого были раненые.

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