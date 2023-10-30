Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото
30.10.2023, 14:57
Російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого є поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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"Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка перебуває у важкому стані", – написав Прокудін.
Він опублікував фото наслідків обстрілу маршрутки:
- 28 жовтня внаслідок масованих ударів окупантів по Херсонській області отримали поранення п'ятеро цивільних.
- 29 жовтня окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав Херсонської області: було поранено 46-річного місцевого жителя, він помер у лікарні.
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