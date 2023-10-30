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Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 14:57
Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото - Фото

Російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого є поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка перебуває у важкому стані", – написав Прокудін.

Він опублікував фото наслідків обстрілу маршрутки:

Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото

Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото

Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото
Оксана Житнюк
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