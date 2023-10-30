Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, одна з поранених у тяжкому стані – фото

Російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого є поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка перебуває у важкому стані", – написав Прокудін.

Він опублікував фото наслідків обстрілу маршрутки:

28 жовтня внаслідок масованих ударів окупантів по Херсонській області отримали поранення п'ятеро цивільних.

29 жовтня окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав Херсонської області: було поранено 46-річного місцевого жителя, він помер у лікарні.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.