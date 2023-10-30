Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото

Российские оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Предварительно известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии", – написал Прокудин.

Он опубликовал фото последствий обстрела маршрутки:

28 октября в результате массированных ударов оккупантов по Херсонской области получили ранения пятеро гражданских.

29 октября оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав Херсонской области: был ранен 46-летний местный житель, он умер в больнице.

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