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Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 14:57
Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото - Фото
Фотo - Telegram Прокудина

Российские оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Предварительно известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии", – написал Прокудин.

Он опубликовал фото последствий обстрела маршрутки:

Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото

Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото

Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото
  • 28 октября в результате массированных ударов оккупантов по Херсонской области получили ранения пятеро гражданских.
  • 29 октября оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав Херсонской области: был ранен 46-летний местный житель, он умер в больнице.
Оксана Житнюк
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