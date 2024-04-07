Украинские военные с помощью реактивной артиллерийской системы HIMARS нанесли удар по скоплению российской военной техники на заправке в селе Великие Копани Херсонской области. Видео распространили в сети.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На видео видно, как украинский дрон проводит разведку территории, замечая российских захватчиков и по меньшей мере четыре единицы их военной техники на одной из АЗС Херсонской области.

Бойцы Сил обороны привели и скорректировали по враждебной цели реактивный снаряд GMRLS, в результате чего у оккупантов стало меньше военной техники.

В конце ролика российские военные разбегаются, их техника горит.

12 марта 2024 года Соединенные Штаты предоставили Украине экстренный пакет военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

Смотрите также: HIMARS уничтожил российский РЭБ "Житель": ВСУ опубликовали кадры – видео