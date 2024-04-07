Українські військові за допомогою реактивної артилерійської системи HIMARS завдали удару по скупченню російської військової техніки на заправці у селі Великі Копані Херсонської області. Відео поширили мережею.

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На відео видно, як український дрон проводить розвідку території, помічаючи російських загарбників та щонайменше чотири одиниці їхньої військової техніки на одній з АЗС Херсонської області.

Бійці Сил оборони навели та скорегували по ворожій цілі реактивний снаряд GMRLS, внаслідок чого в окупантів поменшало військової техніки.

Наприкінці ролику російські військові розбігаються, їхня техніка палає.

12 березня 2024 року Сполучені Штати надали Україні екстрений пакет військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

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