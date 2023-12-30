HIMARS уничтожил гаубицу россиян "Мста-С" на оккупированном левом берегу – видео
Силы спецопераций скорректировали огонь HIMARS по вражеской самоходной гаубице "Мста-С" на временно оккупированной территории Херсонской области. Видео опубликовало командование ССО.
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Отмечается, что операторы 73 морского центра ССО во время разведывательных действий на левом берегу Херсонской области обнаружили 152-мм дивизионную самоходную гаубицу "Мста-С". Враг как раз пытался замаскировать ее на лесистом участке.
Как сообщили в ССО, экипаж БПЛА оперативно привел и скорректировал по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
"Один точный удар – и у противника поубавилось техники", – говорится в сообщении.
- 30 декабря ССО показали еще одно видео из Херсонской области: воины помогли уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
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