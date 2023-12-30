Сили спецоперацій скоригували вогонь HIMARS по ворожій самохідній гаубиці "Мста-С" на тимчасово окупованій території Херсонської області. Відео опублікувало командування ССО.

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Зазначається, що оператори 73 морського центру ССО під час розвідувальних дій на лівому березі Херсонщини виявили 152-мм дивізійну самохідну гаубицю "Мста-С". Ворог саме намагався замаскувати її у ділянці лісу.

Як повідомили у ССО, екіпаж БпЛА оперативно навів і скоригував по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Один влучний удар – і у противника поменшало техніки", – йдеться в повідомленні.

30 грудня ССО показали ще одне відео з Херсонської області: воїни також допомогли знищити російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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