Піхотинці ЗСУ відбили позицію під Авдіївкою: знищили окупантів і взяли полонених – відео

Знищено двох росіян, ще четверо – опинилися в українському полоні

Скриншот з відео

Четверо українських піхотинців відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку. Відео оприлюднила Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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В результаті успішної роботи бійців 2 механізованого батальйону Президентської бригади двох окупантів було знищено, ще четверо – поповнили обмінний фонд.

"З нашої сторони без втрат", – додали у бригаді.

27 грудня генерал Тарнавський повідомив, що ситуація в районі Авдіївки постійно змінюється, росіяни весь час кидають підкріплення.

28 грудня ССО показали відео, як снайпер знищив групу російських окупантів, що рухалися у бік українських позицій.

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