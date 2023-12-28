Пехотинцы ВСУ отбили позицию под Авдеевкой: уничтожили оккупантов и взяли пленных – видео
Четверо украинских пехотинцев отбили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении. Видео опубликовала Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
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В результате успешной работы бойцов 2-го механизированного батальона Президентской бригады двое оккупантов были уничтожены, еще четверо – пополнили обменный фонд.
"С нашей стороны без потерь", – добавили в бригаде.
- 27 декабря генерал Тарнавский сообщил, что обстановка в районе Авдеевки постоянно меняется, россияне все время бросают подкрепление.
- 28 декабря ССО показали видео, как снайпер уничтожил группу российских оккупантов, двигавшихся в сторону украинских позиций.
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