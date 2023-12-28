Український танк увірвався на околиці Мар’їнки й розстріляв позиції росіян – відео
В українських Telegram-каналах, що висвітлюють війну, з'явилось відео, на якому, як стверджується, танк ЗСУ увірвався на північно-західні околиці Мар’їнки та майже впритул розстріляв позиції окупантів.
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На відео танк Т-64БВ на швидкості наближається до позицій росіян і веде по них вогонь.
На опублікованих кадрах також видно, що місто, про "повне взяття" якого кілька днів тому набрехали росіяни, перетворилося на суцільні руїни.
- 25 грудня Шойгу доповів Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки. У ЗСУ спростували - українські сили ще перебувають в адмінкордонах міста.
- 26 грудня Залужний повідомив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки, проте "цього міста більше не існує". Він зазначив, що ЗСУ підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом.
- Після заяв про "повне захоплення" Мар'їнки росіяни продовжують крити її артилерійським вогнем.
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