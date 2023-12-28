В українських Telegram-каналах, що висвітлюють війну, з'явилось відео, на якому, як стверджується, танк ЗСУ увірвався на північно-західні околиці Мар’їнки та майже впритул розстріляв позиції окупантів.

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На відео танк Т-64БВ на швидкості наближається до позицій росіян і веде по них вогонь.

На опублікованих кадрах також видно, що місто, про "повне взяття" якого кілька днів тому набрехали росіяни, перетворилося на суцільні руїни.

25 грудня Шойгу доповів Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки. У ЗСУ спростували - українські сили ще перебувають в адмінкордонах міста.

26 грудня Залужний повідомив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки, проте "цього міста більше не існує". Він зазначив, що ЗСУ підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом.

Після заяв про "повне захоплення" Мар'їнки росіяни продовжують крити її артилерійським вогнем.

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