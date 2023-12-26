Вчора росіяни заявили про "повне захоплення" Мар’їнки, а сьогодні криють її артилерією – ЗСУ

Після брехні про "повне взяття" Мар’їнки росіяни сьогодні продовжують накривати місто вогнем, розповів речник ЗСУ

Артилерійський обстріл окупантів. Фото: EPA

Протягом доби росіяни продовжують обстрілювати Мар’їнку, про нібито повне захоплення якої вчора доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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"Мар’їнку ворог продовжує обстрілювати з артилерії. Наші війська, як також зазначив головнокомандувач, знаходяться ще на півночі Мар’їнки. Продовжується бойова робота", – сказав він.

Штупун наголосив, що на Мар’їнському напрямку росіяни продовжують вести вогонь по Новомихайлівці, Побєді й атакувати в районі цих населених пунктів.

Безпосередньо біля Мар’їнки, за його словами, бойових зіткнень не фіксувалося, але артилерійська підготовка продовжується – росіяни обстрілюють саме місто і сусідню Георгіївку.

Карта DeepState

25 грудня Шойгу доповів Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки. Штупун спростував - наголосив, що українські сили ще перебувають в адмінкордонах міста.

26 грудня Залужний повідомив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки, проте "цього міста більше не існує". Він зазначив, що ЗСУ підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом.

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