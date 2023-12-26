Вчера россияне заявили о "полном захвате" Марьинки, а сегодня кроют ее артиллерией – ВСУ

После лжи о "полном взятии" Марьинки россияне сегодня продолжают накрывать город огнем, рассказал спикер ВСУ

Артиллерийский обстрел оккупантов. Фото: EPA

В течение суток россияне продолжают обстреливать Марьинку, о якобы полном захвате которой вчера доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Марьинку враг продолжает обстреливать из артиллерии. Наши войска, как также отметил главнокомандующий, находятся еще на севере Марьинки. Продолжается боевая работа", – сказал он.

Штупун отметил, что на Марьинском направлении россияне продолжают вести огонь по Новомихайловке, Победе и атаковать в районе этих населенных пунктов.

Непосредственно возле Марьинки, по его словам, боевых столкновений не фиксировалось, но артиллерийская подготовка продолжается – россияне обстреливают сам город и соседнюю Георгиевку.

Карта DeepState

25 декабря Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Марьинки. Штупун опроверг – подчеркнул, что украинские силы еще находятся в админграницах города.

26 декабря Залужный сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на севере Марьинки, однако "этого города больше не существует". Он отметил, что ВСУ подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

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