В украинских Telegram-каналах, освещающих войну, появилось видео, на котором, как утверждается, танк ВСУ ворвался на северо-западные окраины Марьинки и почти в упор расстрелял позиции оккупантов.

На видео танк Т-64БВ на скорости приближается к позициям россиян и ведет по ним огонь.

На опубликованных кадрах также видно, что город, о "полном взятии" которого несколько дней назад наврали россияне, превратился в сплошные руины.

  • 25 декабря Шойгу доложил Путину о якобы полном взятии Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские силы еще находятся в админграницах города.
  • 26 декабря Залужный сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на севере Марьинки, однако "этого города больше не существует". Он отметил, что ВСУ подготовили оборонительный рубеж  за этим населенным пунктом.
  • После заявлений о "полном захвате" Марьинки россияне продолжают крыть ее артиллерийским огнем.

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