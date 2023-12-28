В украинских Telegram-каналах, освещающих войну, появилось видео, на котором, как утверждается, танк ВСУ ворвался на северо-западные окраины Марьинки и почти в упор расстрелял позиции оккупантов.

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На видео танк Т-64БВ на скорости приближается к позициям россиян и ведет по ним огонь.

На опубликованных кадрах также видно, что город, о "полном взятии" которого несколько дней назад наврали россияне, превратился в сплошные руины.

25 декабря Шойгу доложил Путину о якобы полном взятии Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские силы еще находятся в админграницах города.

26 декабря Залужный сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на севере Марьинки, однако "этого города больше не существует". Он отметил, что ВСУ подготовили оборонительный рубеж за этим населенным пунктом.

После заявлений о "полном захвате" Марьинки россияне продолжают крыть ее артиллерийским огнем.

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