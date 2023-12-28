Украинский танк ворвался на окраины Марьинки и расстрелял позиции россиян – видео
В украинских Telegram-каналах, освещающих войну, появилось видео, на котором, как утверждается, танк ВСУ ворвался на северо-западные окраины Марьинки и почти в упор расстрелял позиции оккупантов.
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На видео танк Т-64БВ на скорости приближается к позициям россиян и ведет по ним огонь.
На опубликованных кадрах также видно, что город, о "полном взятии" которого несколько дней назад наврали россияне, превратился в сплошные руины.
- 25 декабря Шойгу доложил Путину о якобы полном взятии Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские силы еще находятся в админграницах города.
- 26 декабря Залужный сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на севере Марьинки, однако "этого города больше не существует". Он отметил, что ВСУ подготовили оборонительный рубеж за этим населенным пунктом.
- После заявлений о "полном захвате" Марьинки россияне продолжают крыть ее артиллерийским огнем.
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