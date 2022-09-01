Главное управление разведки Минобороны опубликовало записи нескольких телефонных разговоров российского оккупанта из 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ и установило его личные данные. Россиянин посылает по курсу русского корабля российского диктатора Владимира Путина и жалуется, что им не платят обещанные "боевые".

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ГУР утверждает, что в опубликованных записях голос российского военнослужащего принадлежит Евгению Николаевичу Бальчугову из Улан-Удэ, и что он разговаривал по телефону с родными, когда его часть находилась в Херсонской области.

Запись представляет собой компиляцию нескольких разговоров, для каждого разговора приведена его дата – между 25 и 29 июля.

Бальчугов, помимо прочего, объясняет родным, что его часть "по документам" находится в России, а не воюет в Украине, что подтверждает распространенность в ВС РФ фальсификаций учета действий воинских частей.

Бальчугов говорит, что из первоначального состава его подразделения в 50 человек в строю осталось только 25.

Он в высшей степени пренебрежительно высказывается о Путине, однако при этом говорит родным, что с жалобами нужно обращаться "к Владимиру Владимировичу".

В разговоре с сослуживцем он говорит, что его подразделению не начисляют обещанные "боевые", и что он думает во время увольнительной в Крым сбежать через Москву в Улан-Удэ.

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Сергій Бережний

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