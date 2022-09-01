UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"И так х.. не стоит воевать, так еще и денег не платят" – ГУР установило данные оккупанта видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 20:05
Фото – скриншот из видео ГУР
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Главное управление разведки Минобороны опубликовало записи нескольких телефонных разговоров российского оккупанта из 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ и установило его личные данные. Россиянин посылает по курсу русского корабля российского диктатора Владимира Путина и жалуется, что им не платят обещанные "боевые".   

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГУР утверждает, что в опубликованных записях голос российского военнослужащего принадлежит Евгению Николаевичу Бальчугову из Улан-Удэ, и что он разговаривал по телефону с родными, когда его часть находилась в Херсонской области.

Запись представляет собой компиляцию нескольких разговоров, для каждого разговора приведена его дата – между 25 и 29 июля.    

Бальчугов, помимо прочего, объясняет  родным, что его часть "по документам" находится в России, а не воюет в Украине, что подтверждает распространенность в ВС РФ фальсификаций учета действий воинских частей.

Бальчугов говорит, что из первоначального состава его подразделения в 50 человек в строю осталось только 25. 

Он в высшей степени пренебрежительно высказывается о Путине, однако при этом говорит родным, что с жалобами нужно обращаться "к Владимиру Владимировичу".

В разговоре с сослуживцем он говорит, что его подразделению не начисляют обещанные "боевые", и что он думает во время увольнительной в Крым сбежать через Москву в Улан-Удэ.

Слушайте также: "Шойгу – профан", "Путин – пи...ас". "Схемы" опубликовали перехваты российских полковников 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты перехват ГУР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 