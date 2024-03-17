Командование Воздушных сил ВСУ показало видео сбития одного из дронов-камикадзе типа Shahed, которым Россия ночью атаковала Одессу.

"И так – каждую ночь", — прокомментировал работу противовоздушной обороны командующий Воздушными силами Николай Олещук.
пвовоздушные силыShahed