"И так каждую ночь". Воздушные силы показали, как сбивают "шахеды"
Командование Воздушных сил ВСУ показало видео сбития одного из дронов-камикадзе типа Shahed, которым Россия ночью атаковала Одессу.
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"И так – каждую ночь", — прокомментировал работу противовоздушной обороны командующий Воздушными силами Николай Олещук.
- В ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "шахедами", 13 из них сбили в небе над Одесской областью, еще один – на подлете в Николаевской области.
- Два дрона, которые не удалось сбить, попали в агропредприятия возле Одессы.