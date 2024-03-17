Командування Повітряних сил ЗСУ показало відео збиття одного з дронів-камікадзе типу Shahed, якими Росія уночі атакувала Одесу.

"І так – щоночі", – прокоментував роботу протиповітряної оборони командувач Повітряних сил Микола Олещук.
повітряні силиппоShahed