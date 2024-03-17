"І так щоночі". Повітряні сили показали, як збивають "шахеди"
Командування Повітряних сил ЗСУ показало відео збиття одного з дронів-камікадзе типу Shahed, якими Росія уночі атакувала Одесу.
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"І так – щоночі", – прокоментував роботу протиповітряної оборони командувач Повітряних сил Микола Олещук.
- У ніч проти 17 березня Росія атакувала Україну 16 "шахедами", 13 із них збили в небі над Одеською областю, ще один – на підльоті в Миколаївській області.
- Два дрони, які не вдалося збити, влучили в агропідприємства біля Одеси.