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Из Германии депортировали россиянку, которая оскорбляла украинских беженцев – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 23:30
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Сегодня, 20 ноября, из Германии депортировали гражданку России Юлию Прохорову, которая оскорбляла украинских беженцев и записывала свои провокации на видео. Об этом сообщает российское оппозиционное издание The Insider со ссылкой на своего корреспондента в Берлине.

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Сообщается, что Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями: громко включала русскую музыку и танцевала на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга, бегала за украинскими девушками, выкрикивая оскорбления.

В другом ролике пропагандистка советовала россиянам, которые живут в ЕС, тратить энергию впустую, чтобы Европа платила больше денег России.

Также она снимала видео, в котором она в туалете использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги.

14 ноября издание Bild сообщило, что полицейские провели обыск в арендованной ей квартире. Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально.

20 ноября пропагандистку депортировали из Германии.

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Наталія Медведєва
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