Из российского плена вернулся сотрудник Службы безопасности Украины с позывным "Бурый", который защищал Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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До полномасштабного вторжения РФ он работал во втором управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях, занимался противодействием террористической организации ДНР.

Когда РФ начала штурмовать Мариуполь, то "Бурый" стал на его защиту. Он координировался со штабом Азова, выявлял российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. Благодаря его работе была получена важная информация о пленных оккупантов, выявлены места удержания украинских пленных и личности их мучителей.

Также "Бурый" вместе с командиром Азова Денисом Прокопенко "Редисом" оборонял Азовсталь и разминировал дорогу для вывоза раненых. В апреле он и сам был ранен после танкового обстрела.

Перед тем как попасть в плен, он смог с соблюдением конспирации передать на подконтрольную Украине территорию свои шевроны. Во время обмена "Бурого" встречал и. о. главы СБУ Василий Малюк и вернул бойцу шевроны.

"Эти шевроны с нашей символикой, и враг не должен их видеть. Это история, мы будем ее рассказывать нашим курсантам, внукам и детям. Вы полностью выполнили военную и профессиональную обязанность, вы – тот, кто будет дальше вместе с нами развивать Службу безопасности", – сказал ему Малюк.

Кроме "Бурого", на Азовстали были и другие сотрудники СБУ. В частности, после удара бункерной бомбы пропал без вести Василий Богач, коллега и наставник "Бурого". Также тогда пропал без вести Александр Супрунов, экс-боец спецназа СБУ "Альфа" в Донецкой области.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

России отдали подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука и еще 55 оккупантов.

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Марко Сировой

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