Журналисты посчитали, сколько партии тратят на борды с "преждевременной агитацией"

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Bihus.info и Честно составили Top-5 политиков/партий по расходам на внешнюю политическую рекламу и рекламу в соцсетях

Журналисты Bihus.info и проекта Честно определили примерную стоимость билбордов и ситилайтов с политической рекламой участников местных выборов в Киеве и попытались выяснить, кем финансируется их установка.

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Авторы сюжета отмечают, что до официальной регистрации участники выборов не могут проводить агитацию. Регистрация началась 15 сентября. До этого вся подобная продукция, по закону, называется политической рекламой, и не финансируется из избирательных фондов. По данным журналистов, в основном такая реклама оплачивается через специально созданные для этого общественные организации.

Авторы программы составили Top-5 политиков/партий по расходам на внешнюю политическую рекламу и рекламу в соцсетях, которую журналисты назвали "преждевременной агитацией".

1. Слуга народа/Ирина Верещук – 15 млн грн на внешнюю рекламу. Соцсети – почти 6 млн грн. Глава партии Александр Корниенко сказал, что деньги поступили от спонсоров партии. От каких именно, будет отражено в отчете НАПК, который партии подают в конце года.

2. Партия За майбутнє – 14 млн грн. В партии на вопрос о происхождении этих средств ответили, что вся внешняя реклама "финансируется исключительно со счета партии на основании заключенных договоров". В соцсетях – около 7 млн грн.

3. Партия Евросолидарность – больше 6,5 млн грн. В штабе партии рассказали, что, начиная с августа, потратили 9,5 млн грн на борды по всей Украине. По словам представителя партии, это средства, которые государство компенсировало Евросолидарности после выборов 2019 года.

4. Андрей Пальчевский – 4,9 млн грн. Реклама в соцсетях – 1,7 млн грн.

5. Партия Пропозиція (также известная как "Партия мэров") – 4,7 млн грн. По подсчетам Честно, на рекламу в соцсетях Пропозиція потратила около 3 млн грн.

По результатам социсследования группы Рейтинг, Слуга народа продолжает лидировать в агрегированном рейтинге политических сил на местных выбоорах, на втором месте – Оппозиционная платформа – За жизнь, на третьем – Европейская солидарность. 

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Теги: Слуга народа, киев, выборы, ирина верещук, андрей пальчевский
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