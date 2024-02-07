В 2004 году состоялись выборы президента Украины, которые привели к Оранжевой революции на фоне фальсификаций и объявления президентом Виктора Януковича. В противовес протестам в поддержку Виктора Ющенко на востоке Украины сторонники Януковича собирались на съезд в Северодонецке, который впоследствии назовут "сепаратистским". В съезде принимали участие и некоторые лица, которые и сейчас занимают определенные должности. "Схемы" получили архивные документы того времени.

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Журналисты подчеркнули, что полученные ими документы – это закрытое уголовное дело о съезде в Северодонецке и сепаратистских решениях облсоветов на востоке. Документы проливают свет на то, какой в этом была роль Москвы, пророссийской Администрации президента Леонида Кучмы, которую тогда возглавлял Виктор Медведчук, кто был участником и организатором тех событий. Некоторые из них – действующие должностные лица в государственных органах.

На следующий день после проведения этого съезда СБУ возбудила уголовное дело по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Архивы именно этого дела разыскали "Схемы".

Журналисты сообщили, что на этом мероприятии выступал Александр Попов – тогдашний мэр Комсомольска (ныне – Горишние Плавни) Полтавской области. Сейчас он депутат Киевсовета.

В комментарии "Схемам" он сказал: "Я точно могу сказать, что никакого антигосударственного подхода или какого-либо видения против Украины не было. Наоборот. За развитие Украины".

Выступал в Северодонецке и Борис Колесников, тогдашний глава Донецкого облсовета. Он говорил о "создании нового Украинского юго-восточного государства в форме федеративной республики". Через шесть лет после этого выступления Колесников стал вице-премьером Украины.

Часть из фигурантов в итоге выехала в Россию.

Аналогичный съезд в 2004-м проходил и в Донецке. Депутаты Донецкого облсовета инициировали рассмотрение вопроса о "референдуме".

Журналисты заявили, что один из тех, кто продвигал идею создания "Донецкой республики" – Виктор Бесчастный. Тогда он был депутатом и главой комиссии по депутатской деятельности, этике, правовой политике, законности и правопорядку Донецкого облсовета. Сейчас он – глава секретариата Конституционного суда.

Однако в комментарии журналистам он отрицает свою роль в сепаратистском референдуме 2004 года в Донецке, сказал, что "ничего не подписывал".

Проект решения о "референдуме", по данным "Схем", согласовал, в частности, Александр Зац. Он был заместителем председателя Донецкого областного совета. Сейчас – член Национального олимпийского комитета Украины.

"Схемы" утверждают, что среди приглашенных в день голосования за "референдум" также значится Руслан Черкасский, на тот момент – глава Донбасской региональной таможни. В 2023 году его уволили с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.