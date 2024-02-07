У 2004 році відбулись вибори президента України, що призвели до Помаранчевої революції на тлі фальсифікацій і оголошення президентом Віктора Януковича. На противагу протестам на підтримку Віктора Ющенка на сході України прихильники Януковича збирались на з’їзд у Сєвєродонецьку, який згодом назвуть "сепаратистським". У з’їзді брали участь і деякі особи, які і зараз обіймають певні посади. "Схеми" отримали архівні документи того часу.

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Журналісти наголосили, що отримані ними документи – це закрита кримінальна справа щодо з’їзду в Сєвєродонецьку та сепаратистських рішень облрад на сході. Документи проливають світло на те, якою у цьому була роль Москви, проросійської Адміністрації президента Леоніда Кучми, яку тоді очолював Віктор Медведчук, хто був учасником та організатором тих подій. Деякі з них – чинні посадовці у державних органах.

На наступний день після проведення цього з’їзду СБУ відкрила кримінальну справу за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Архіви саме цієї справи розшукали "Схеми".

Журналісти повідомили, що на цьому заході виступав Олександр Попов – тодішній мер Комсомольська (тепер – Горішні Плавні) Полтавської області. Зараз він є депутатом Київради.

У коментарі "Схемам" він сказав: "Я точно можу сказати, що ніякого антидержавного підходу чи якогось бачення проти України не було. Навпаки. За розвиток України".

Виступав у Сєвєродонецьку і Борис Колесніков, тодішній глава Донецької облради. Він говорив про "створення нової Української південно-східної держави в формі федеративної республіки". Через шість років після цього виступу Колесніков став віцепрем'єром України.

Частина з фігурантів зрештою виїхали до Росії.

Аналогічний з’їзд у 2004-му відбувався і в Донецьку. Депутати Донецької облради ініціювали розгляд питання про "референдум".

Журналісти заявили, що один із тих, хто просував ідею створення "Донецької республіки" – Віктор Бесчастний. Тоді він був депутатом і головою комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності та правопорядку Донецької облради. Зараз він – голова секретаріату Конституційного суду.

Однак у коментарі журналістам він заперечив свою роль у сепаратистському референдумі 2004 року в Донецьку, сказав, що "нічого не підписував".

Проєкт рішення про "референдум", за даними "Схем", погодив, зокрема, Олександр Зац. Він був заступником голови Донецької обласної ради. Зараз – член Національного олімпійського комітету України.

"Схеми" стверджують, що серед запрошених у день голосування за "референдум" також значиться Руслан Черкаський, на той момент – очільник Донбаської регіональної митниці. У 2023 році його звільнили з посади заступника голови Державної митної служби.