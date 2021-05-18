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Кличко опубликовал видео, как СБУ звонит ему в дверь. Но приходила якобы не к нему видео

18.05.2021, 15:47
Сотрудники СБУ у квартиры Кличко (скриншот видео Віталій Кличко, YouTube)
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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в YouTube видео, на котором, как он утверждает, в его дверь звонят сотрудники СБУ. В спецслужбе ранее утверждали, что обыски к Кличко не имеют никакого отношения и проводились в другой квартире в его подъезде.

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На опубликованных кадрах видно, что двое сотрудников звонят в дверь квартиры. Кличко в Telegram утверждает, что звонили ему и его соседке напротив (на кадрах – с 01:32).

"Поэтому версия о какой масштабную операцию против контрабандистов, якобы живут двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной", – написал мэр.

LIGA.net обратилась в СБУ за комментариями.

  • Сегодня утром в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли СБУ со спецназом. Мэр Киева в это время был на тренировке.
  • В СБУ заявили, что обыски не имели к мэру никакого отношения и проводились в другой квартире подъезда в рамках масштабной спецоперации по контрабанде нефтепродуктов на 100 млн грн.
  • Мэр назвал утренние события "беспрецедентным давлением" на столичную власть, а также сообщил, что камеры зафиксировали, как сотрудники СБУ стучали в его дверь. 
Марк Сировой
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