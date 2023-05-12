Мэр Киева Виталий Кличко показал остатки сбитых силами противовоздушной обороны ракет и дронов, которыми Россия обстреливала город и область. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

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Глава столицы отметил, что фрагменты различных типов вооружения армии РФ сейчас находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

По словам Кличко, результаты передаются в Международный уголовный суд, а некоторые группы иностранных специалистов работают в Киеве вместе с украинскими экспертами.

"РФ должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. Для МУС доказательств предостаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет", – добавил мэр.

В ролике киевский городской глава также говорил о сбитом российском "Кинжале". 10 мая корреспондент немецкой газеты BILD опубликовал видео, на котором можно было увидеть обломки ракеты оккупантов.

9 мая 2023 года армия РФ нанесла удары по Киеву и области.

Позже в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что 23 из 25 российских ракет были уничтожены противовоздушной обороной.

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