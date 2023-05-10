Военный корреспондент немецкой газеты BILD Пауль Ронцхаймер 10 мая 2023 года в Twitter обнародовал видео, на котором можно увидеть обломки российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сбитой Воздушными силами ВСУ.

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"Нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитой системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина (президента РФ. – Ред.)", – отметил журналист.

Ронцхаймер также указал, что сейчас проводится экспертиза обломков российской ракеты.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

4 мая 2023 года Киевская городская военная администрация сообщила, что РФ атаковала столицу "шахедами" и ракетами, "вероятно, баллистического типа".

5 мая издание Defence Express предположило, что украинская ПВО впервые смогла сбить ракету "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая.

Утром 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук проинформировал об уничтожении "Кинжала".

9 мая спикер Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что украинские военные сбили ракету "Кинжал" с помощью Patriot.

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Олег Васьків

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