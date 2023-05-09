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В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" комплексом Patriot

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 22:57
В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету
Патрик Райдер (фото: Пентагон)

Спикер Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом он сообщил на брифинге 9 мая.

Таким образом генерал ответил на вопросы журналистов о заявлениях Украины относительно сбивания российской ракеты "Кинжал" комплексом Patriot.

"Я могу подтвердить, что они "приземлили" российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot", – сказал Райдер.

Он отметил, что этот ЗРК является "частью более широкого спектра" средств ПВО, которые США и международное сообщество предоставили Украине.

Спикер Пентагона также добавил, что США вместе с партнерами ускорят поставки Украине наземных средств ПВО и боеприпасов", чтобы помочь ВСУ контролировать воздушное пространство и уберечь население от российской агрессии.

  • 4 мая 2023 Киевская городская военная администрация сообщила, что Россия атаковала столицу "шахедами" и ракетами, "вероятно, баллистического типа".
  • 5 мая издание Defence Express предположило, что украинская ПВО впервые смогла сбить ракету "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая.
  • Утром 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил уничтожение "Кинжала".

Читайте также: В Воздушных силах рассказали, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал"

Олег Васьків
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пентагон война ракета ЗРК Patriot "Кинжал"
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