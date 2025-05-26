47-я отдельная механизированная бригада "Магура" обнародовала документальный фильм "Битва на Курщині", в котором бойцы рассказали об особенностях боев на территории РФ.

"Битва, которой Украина вернула войну на территорию врага, наглядно показав смысл принципа "мир благодаря силе". Битва, в которой наши воины мощно уничтожают врага в Курской области американской техникой", – сказано в подписи к фильму.

В "Магуре" отметили, что украинская пехота, операторы дронов, бронетехника и артиллерия показали настоящее упорство и профессионализм в бою. И, несмотря на то, что россияне задействовали в Курской области молодой спецназ КНДР – там этот спецназ и полег.

"Когда корейцы на нас наступали, это было что-то безумное. Я такое наблюдал только в кино о Второй мировой войне… Просто такие массы по полю – такого я нигде не видел", – сказал один из воинов "Магуры".

Бойцы рассказали, что в Курской области российские войска отличаются большей мотивированностью, так как воюют за собственную территорию. В то же время они не жалеют собственную землю, поэтому особенно интенсивно бьют КАБами по украинским войскам. Также у россиян в Курской области было много средств поддержки, FPV, РЭБ и прочее.

"Магуре" удалось уничтожить в Курской области1682 россиянина, ранить 3361 и семерых взять в плен.