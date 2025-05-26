47 окрема механізована бригада "Маґура" оприлюднила документальний фільм "Битва на Курщині", у якому бійці розповіли про особливості боїв на території РФ.

"Битва, якою Україна повернула війну на територію ворога, наочно показавши смисл принципу "мир завдяки силі". Битва, в якій наші воїни потужно нищать ворога на Курщині американською технікою", – йдеться у підписі до фільму.

У "Маґурі" наголосили, що українська піхота, оператори дронів, бронетехніка й артилерія показали справжню затятість і професіоналізм в бою. І попри те, що росіяни задіяли на Курщині молодих спецпризначенців КНДР – там ці спецпризначенці й полягли.

"Коли корейці на нас наступали, це було щось божевільне. Я таке спостерігав тільки в кіно про Другу світову війну… Просто такі маси по полю – такого я ніде не бачив", – сказав один із воїнів "Маґури".

Бійці розповіли, що на Курщині російські війська відрізняються більшою вмотивованістю, адже воюють за власну територію. Водночас вони не шкодують власну землю, тому особливо інтенсивно б’ють КАБами по українських військах. Також у росіян на Курщині було багато засобів підтримки, FPV, РЕБ тощо.

"Маґурі" вдалося знищити на Курщині 1682 росіянина, поранити 3361 і сімох взяти в полон.