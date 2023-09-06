Во время визита в Киев госсеркретаря США Энтони Блинкена они с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетили ресторан быстрого питания McDonald's, где украинский министр рассказал коллеге из Штатов, как любил завтракать американским фастфудом в студенческие годы, когда было похмелье. Видео с Кулебой и Блинкеном сняли журналисты C-SPAN.

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"Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonald's", – сказал Кулеба.

В ответ Блинкен посмеялся и выразил уверенность, что это было "очень редко".

"Очень-очень редко, конечно", – подтвердил Кулеба.

Он продолжил: "Я шел в McDonald's и покупал дабл-чизбургер, большую колу, и это был мой похмельный завтрак".

После 24 февраля 2022 года McDonald's временно прекратил работу в Украине. Однако в сентябре 2022 года McDonald's возобновил работу в Киеве. Об этом, в частности, просил и Кулеба Блинкена. Впоследствии возобновили работу рестораны во Львове, Тернополе и других регионах.

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