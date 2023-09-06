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Кулеба у McDonald's розповів Блінкену про "похмільні" сніданки студентських років – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 23:15
Відео: C-SPAN
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Під час візиту до Києва держсеркретаря США Ентоні Блінкена вони з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідали ресторан швидкого харчування McDonald's, де український міністр розповів колезі зі Штатів, як полюбляв снідати американським фастфудом у студентські роки, коли було похмілля. Відео з Кулебою і Блінкеном зняли журналісти C-SPAN.

"Коли я був студентом, моя найкраща їжа з похмілля була з McDonald's", – сказав Кулеба.

У відповідь на це Блінкен посміявся і висловив впевнення, що це було "дуже рідко".

"Дуже-дуже рідко, звичайно", – підтвердив Кулеба.

Він продовжив: "Я йшов до McDonald's і купував дабл-чізбургер, велику колу, і це був мій похмільний сніданок".

  • Після 24 лютого 2022 року McDonald's тимчасово припинив роботу в Україні. Однак у вересні 2022 року McDonald's поновив роботу у Києві. Про це зокрема просив і Кулеба Блінкена. Згодом також відновили роботу ресторани у Львові, Тернополі і інших регіонах.

Читайте також: Блінкен оголосив про виділення США ще понад $1 млрд допомоги для України

Оксана Житнюк
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Дмитро Кулебаентоні блінкенMcDonald'smcdonalds
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