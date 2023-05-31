Пограничники режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко попробовали привлечь на свою сторону украинцев, искушая их "беларуским борщом". Они записали аудиообращение и через громкоговоритель транслируют его возле пограничного пункта с Украиной. Видео опубликовал Telegram-канал БЕЛТА. Украинские пограничники не задержались с ответом.

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Судя по видео, запись транслировали возле погранпоста на реке Желонь.

На записи женский голос говорит по-украински, обращаясь к украинцам словом "товарищи".

Голос сообщает, что борщ – "уникальное блюдо восточнославянской кухни" и что "ничего подобного нет в европейских кухнях".

При этом отмечается, что между беларуским и украинским борщом есть небольшие отличия: в украинский борщ принято добавлять фасоль, а в беларуский – больше картошки.

"И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону – попробуйте наш беларуский борщ. Не пожалеете", – призывает ласковый женский голос.

"Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что сейчас беларуский борщ скорее похож на РОССИЙСКИЕ ЩИ, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот же, как до того момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который воткнули в спину украинцев", – говорится в ответе ГПСУ.

"Мы не рабы, чтобы есть ваш беларусский борщ. Советуем вам сменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно заключенными. А до того – ешьте сами, не подавитесь", – продолжили украинские пограничники.

30 мая 2023 года украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления из Беларуси, показав видео, как беларуские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").

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