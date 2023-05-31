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Лукашенківські прикордонники вирішили заманити українців борщем. ДПСУ відповіла – відео видео

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31.05.2023, 13:36
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Прикордонники режиму диктатора Білорусі Олександра Лукашенка спробували залучити на свій бік українців, спокушаючи їх "білоруським борщем". Вони записали аудіообіг і через гучномовець транслюють його біля прикордонного пункту з Україною. Відео опублікував Telegram-канал БЕЛТА. Українські прикордонники не забарилися з відповіддю. 

Судячи з відео, запис транслювали біля прикордонного поста на річці Желонь. 

На записі жіночий голос розмовляє українською, звертаючись до українців словом "товариші".

Голос повідомляє, що борщ – "унікальне блюдо східнослов'янської кухні" і що "нічого подібного немає в європейських кухнях".

При цьому наголошується, що між білоруським та українським борщем є невеликі відмінності: до українського борщу прийнято додавати квасолю, а до білоруського – більше картоплі.

"І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік – спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте", – закликає лагідний жіночий голос.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на РОСІЙСЬКІ ЩІ, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, яким встромили у спину українців", – йдеться у відповіді ДПСУ. 

"Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ. Натомість радимо вам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А до того – їжте самі, не вдавіться", – продовжили українські прикордонники.

  • 30 травня 2023 року українські прикордонники висміяли "загрозу" наступу з Білорусі, показавши відео, як білоруські військові штовхають старий УАЗ-469 ("бобик").

Читайте також: Прикордонники Білорусі скаржаться на "образливі жести" українських військових – відео

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкоборщ
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