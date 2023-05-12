UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Марьинка полностью разрушена. Над уничтоженным россиянами городом полетал дрон – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 16:49
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Город Марьинка – полностью разрушен российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и распространил видео, которое сняли с помощью дрона и опубликовали в Instagram Константин и Влада Либеровы.

"Марьинка. Город, уничтоженный россиянами. Каждое такое преступление станет историческим пятном для РФ и ее будущих поколений", – написал Ермак.

За Марьинку уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Российские оккупанты хотят захватить город, чтобы блокировать Авдеевку.

  • 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

Читайте также: Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку — карта

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМарьинка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 