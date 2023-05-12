Город Марьинка – полностью разрушен российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и распространил видео, которое сняли с помощью дрона и опубликовали в Instagram Константин и Влада Либеровы.
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"Марьинка. Город, уничтоженный россиянами. Каждое такое преступление станет историческим пятном для РФ и ее будущих поколений", – написал Ермак.
За Марьинку уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Российские оккупанты хотят захватить город, чтобы блокировать Авдеевку.
- 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
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