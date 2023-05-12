Город Марьинка – полностью разрушен российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и распространил видео, которое сняли с помощью дрона и опубликовали в Instagram Константин и Влада Либеровы.

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"Марьинка. Город, уничтоженный россиянами. Каждое такое преступление станет историческим пятном для РФ и ее будущих поколений", – написал Ермак.

За Марьинку уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Российские оккупанты хотят захватить город, чтобы блокировать Авдеевку.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

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