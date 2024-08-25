25 августа прошел год от дня гибели пилота Воздушных сил Андрея "Джуса" Пильщикова. В связи с этой датой командующий Воздушными силами Николай Олещук предоставил возможность матери погибшего пилота сесть в кабину истребителя F-16, опубликовав соответствующее видео.

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"На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова – Лилии Александровне хоть посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", – подписал ролик генерал-лейтенант.

"Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ лоббировал передачу Украине истребителей F-16, которые летом 2024 года появились на вооружении украинских Воздушных сил.

В прошлом году в Житомирской области произошла авиакатастрофа: столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В трагедии погибли три летчика Воздушных сил – Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

LIGA.net писала, как проходила церемония прощания. Пианист исполнял грустную мелодию в течение трех минут, после чего инструмент облили керосином и подожгли собратья погибших. Этот ритуал происходит из США и служит памятью о летчиках, погибших при выполнении задач.

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