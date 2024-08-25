25 серпня минув рік від дня загибелі пілота Повітряних сил Андрія "Джуса" Пільщикова. У зв'язку з цією датою командувач Повітряних сил Микола Олещук надав можливість матері загиблого пілота сісти в кабіну винищувача F-16, опублікувавши відповідне відео.

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"На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова", – підписав ролик генерал-лейтенант.

"Джус" літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ лобіював передання Україні винищувачів F-16, які влітку 2024 року з'явилися на озброєнні українських Повітряних сил.

Торік на Житомирщині сталася авіакатастрофа: зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. У трагедії загинули троє льотчиків Повітряних сил – Андрій Пільщиков, В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

LIGA.net писала, як проходила церемонія прощання. Піаніст виконував сумну мелодію протягом трьох хвилин, після чого інструмент облили керосином і підпалили побратими загиблих. Цей ритуал походить із США і служить пам'яттю про льотчиків, які загинули під час виконання завдань.

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