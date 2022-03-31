Журналисты проекта Slidstvo.info побывали в имении кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука в селе Ждениево в Закарпатье.

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Несколько домов, пруды, отгороженная забором горная река, картины, огромные люстры, золотые элементы декора, камин, зеркальный дискошар, оленьи рога, мех, бассейн, джакузи и многое другое запечатлели журналисты в доме Медведчука.

В интерьере обращает на себя внимание красный советский автомат "Газированная вода". "За три копейки (вероятно, тоже советские) здесь можно выпить "сироп ситро" или "сироп буратино", за одну копейку – воду без сиропа", – пишут журналисты.

Ранее Slidstvo.info показало дворец Медведчука под Киевом.

27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура координирует работу следственных органов по поиску беглеца.

Вадим Ребрина

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