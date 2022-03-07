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"Меня звать Джекс, я из Англии". Иностранные добровольцы уже в Украине – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 12:50
Фото: МИД
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В Украину прибыли первые британские добровольцы, которые приехали воевать против российских оккупантов в составе Интернационального добровольческого легиона. Видео с бойцами опубликовало Радио Свобода.

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"Меня звать Джекс, я из Англии. Мы здесь для того, чтобы помочь остановить (российское) вторжение в Украину. Здесь совершаются военные преступления – бомбят гражданские объекты, убивают мирных жителей, насилуют женщин, а этого не должно быть. Это нужно прекратить. Надеюсь, мы победим", – сказал один из бойцов.

Как записаться в Легион.

По его словам, большинство иностранцев вроде него – бывшие военные, очень хорошо подготовленные бойцы.

"Long live Ukraine!" – произнес еще один британский доброволец на видео.

Читайте хронику: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости

Евгений Пилипенко
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добровольцы легион
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