В Украину прибыли первые британские добровольцы, которые приехали воевать против российских оккупантов в составе Интернационального добровольческого легиона. Видео с бойцами опубликовало Радио Свобода.

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"Меня звать Джекс, я из Англии. Мы здесь для того, чтобы помочь остановить (российское) вторжение в Украину. Здесь совершаются военные преступления – бомбят гражданские объекты, убивают мирных жителей, насилуют женщин, а этого не должно быть. Это нужно прекратить. Надеюсь, мы победим", – сказал один из бойцов.

Как записаться в Легион.

По его словам, большинство иностранцев вроде него – бывшие военные, очень хорошо подготовленные бойцы.

"Long live Ukraine!" – произнес еще один британский доброволец на видео.

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Евгений Пилипенко

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