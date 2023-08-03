Бригада Нацгвардии Азов показала на видео применение 82-мм миномета по укрепленной позиции оккупантов, на которой установлена окопная станция радиоэлектронной борьбы.

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Дрон наблюдения показывает укрепленную позицию россиян, на которой установлена компактная станция РЭБ (которая с этим дроном не справляется).

По переданным БПЛА координатам в несколько итераций отрабатывает минометный расчет, в итоге уничтожая цель.

31 июля сообщалось, что освобожденные из плена командиры бригады "Азов" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях.

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