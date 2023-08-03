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Минометчики Азова разбивают ДОТ оккупантов со станцией радиоэлектронной борьбы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 20:48
Фото - скриншот из видео
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Бригада Нацгвардии Азов показала на видео применение 82-мм миномета по укрепленной позиции оккупантов, на которой установлена окопная станция радиоэлектронной борьбы. 

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Дрон наблюдения показывает укрепленную позицию россиян, на которой установлена компактная станция РЭБ (которая с этим дроном не справляется).

По переданным БПЛА координатам в несколько итераций отрабатывает минометный расчет, в итоге уничтожая цель. 

  • 31 июля сообщалось, что освобожденные из плена командиры бригады "Азов" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях.

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Сергей Бережной
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