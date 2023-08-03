Бригада Нацгвардії Азов показала на відео застосування 82-мм міномета за укріпленою позицією окупантів, на якій встановлена окопна станція радіоелектронної боротьби.
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Дрон спостереження показує укріплену позицію росіян, де встановлено компактну станцію РЕБ (яка з цим дроном не справляється).
За переданими БПЛА координатами у кілька ітерацій відпрацьовує мінометний розрахунок, зрештою знищуючи мету.
- 31 липня повідомлялося, що звільнені з полону командири бригади "Азов" готуються і виконуватимуть завдання у бойових діях.
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