Бригада Нацгвардії Азов показала на відео застосування 82-мм міномета за укріпленою позицією окупантів, на якій встановлена окопна станція радіоелектронної боротьби.

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Дрон спостереження показує укріплену позицію росіян, де встановлено компактну станцію РЕБ (яка з цим дроном не справляється).

За переданими БПЛА координатами у кілька ітерацій відпрацьовує мінометний розрахунок, зрештою знищуючи мету.

31 липня повідомлялося, що звільнені з полону командири бригади "Азов" готуються і виконуватимуть завдання у бойових діях.

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