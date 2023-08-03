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Мінометники Азова розбивають ДОТ окупантів зі станцією радіоелектронної боротьби – відео видео

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03.08.2023, 20:48
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Бригада Нацгвардії Азов показала на відео застосування 82-мм міномета за укріпленою позицією окупантів, на якій встановлена окопна станція радіоелектронної боротьби.

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Дрон спостереження показує укріплену позицію росіян, де встановлено компактну станцію РЕБ (яка з цим дроном не справляється).

За переданими БПЛА координатами у кілька ітерацій відпрацьовує мінометний розрахунок, зрештою знищуючи мету.

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Сергій Бережний
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відеомінометАзов
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